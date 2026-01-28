アドバンテストは２８日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから１２００億円増額して１兆７００億円（前期比３７．２％増）、最終利益は５３５億円増額して３２８５億円（同２．０倍）に引き上げた。ＡＩ向け半導体の性能向上や生産量の増加を背景に、テスターの需要が継続して高水準で推移すると想定。