ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、アドバンテストが上昇。２８日の東証終値と比べて上昇率は一時１１％を超えた。アドテストは２８日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、これをポジティブ視した買いが入った。今期の売上高予想は従来の見通しから１２００億円増額して１兆７００億円（前期比３７．２％増）