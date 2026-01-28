衆議院選挙の投開票当日となる2026年2月8日（日）、日本テレビ系列では、メインキャスターに藤井貴彦・櫻井翔を起用し、「zero選挙2026」の放送を決定しました。放送時間は第1部が19時58分〜23時55分、第2部が25時05分〜26時30分です。年明け早々の「解散検討」報道で火がついた「政権選択」の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、「先が読めない」展開が相次ぐ中で始まった、史上最短・16