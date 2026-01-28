映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」2021年に公開され、ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇や心理描写が話題を呼び、観客動員数108万人を超える大ヒットを記録した人気作品の続編。今回は公開イベントの様子をお届けします。公式HP https://gundam-official.com/hathaway/1月30日（金）公開 映画「人はなぜラブレターを書くのか」主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也