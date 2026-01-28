【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSと、ソロアーティストとしても進化を続けている岩田剛典が、ソロアーティストとして初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』の台北公演を、1月24日にLegacy TERAにて開催した。 ■今後はバンコク、韓国でも海外公演を開催！ ソロとして3度目の開催となる本ツアーは、2025年11月18日に自身の地元