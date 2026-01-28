日本興業 [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比71.3％増の5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の6.5億円→6.8億円(前期は6.4億円)に4.6％上方修正し、増益率が1.6％増→6.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.2億円→5.5億