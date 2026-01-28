日本精化 [東証Ｐ] が1月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の41億円となったが、通期計画の57.3億円に対する進捗率は71.6％にとどまり、5年平均の77.3％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.1％増の16.2億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月