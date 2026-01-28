国際卓球連盟（ITTF）は26日、2026年第5週の世界ランキングを発表し、温瑞博（中国）が7ランクアップの24位に浮上した。WTT公式サイトでは、今年に入り頭角を現し始めた19歳を「次なるスター候補」として紹介している。 ■19歳の急成長にWTTも注目 温瑞博は、2024年のアジアユース選手権のU19男子シングルスで優勝を果たし、中国の若手有望株として注目を集めた。その後、シニアカテゴリにも進出し、26年に入り一気