レギュラーガソリンの全国の平均価格が11週ぶりに値上がりし、1リットルあたり155.4円になりました。【映像】ガソリン価格値上がり 1L=155.4円資源エネルギー庁によりますと、26日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より0.7円高い1リットルあたり155.4円でした。11週ぶりの値上がりです。イラン情勢をめぐる緊張の高まりで原油価格が上昇したことや、衆議院の解散観測報道で進んだ円安が影響したということで