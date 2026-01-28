東京・日本橋を発着する電動旅客船の運航が始まります。【映像】電動旅客船の船内松岡大将記者「とても静かな船で、景色を楽しみながら移動ができます」船は再生可能エネルギー由来の電力で動き、定員は60人です。電源やインターネットも使えます。三井不動産が4月から運航を始め、日本橋と豊洲を20分で結ぶということです。民間企業による電動船の定期運航は国内で初めてで、将来的には築地にも船着き場を整備する予定で