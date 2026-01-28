阪神は、阪神甲子園球場と京セラドーム大阪で開催される公式戦主催試合の限定企画チケットを数量限定で発売することを発表した。甲子園球場での試合を対象としたチケットでは、ボブルヘッド付きチケットや親子「なつ」夢ペアチケットが登場。これらは2月13日（金）より発売される。京セラドームでの試合では、練習見学付きチケット、TBDS限定オリジナルジャージ付きチケットが展開される。これらは2月13日（金）よりインター