アメリカのトランプ大統領は対立するカリブ海の島国キューバについて「崩壊寸前の国家」だと述べました。【映像】トランプ大統領「キューバはまもなく崩壊するだろう」トランプ大統領「キューバはまもなく崩壊するだろう。キューバはまさに崩壊寸前の国家だ」トランプ大統領は27日、記者団に対してキューバについて、「ベネズエラから資金と原油が得られなくなった」として、「崩壊寸前の国家だ」と述べました。これまでキュ