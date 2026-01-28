1月26日、女優の浜辺美波がトークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した。さまざまなエピソードトークで番組を盛り上げたが、“ほっそり” 姿に心配が寄せられている。この日は、「Snow Man」の目黒蓮とともに出演。2人は、2月6日から公開される映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務めており、映画の告知も兼ねての参戦となった。「浜辺さんが『三半規管が日本一強い』と豪語したことから、バラ