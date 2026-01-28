1月26日、2026年春をもって活動終了する「嵐」が、新曲をデジタルリリースすることを発表した。ファンクラブサイトなどで5人並んで楽曲を告知したが、リーダー・大野智の“激変”ぶりが注目を集めているようだ。3月13日から5大ドームをめぐるラストツアーを開催する嵐だが、ライブ前に朗報が飛び込んできた。「嵐は3月4日にデジタルシングル『Five』をリリースすることを発表。曲調や作詞家や作曲家などは明かされませんでした