二宮和也が主演を務めた映画『浅田家！』のモデルとして知られる写真家・浅田政志を追うドキュメンタリー番組『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』（NHK総合）が、2月2日0時より放送される。【写真】映画ではニノが演じた『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』場面写真写真家・浅田政志。ユニークな家族写真で2009年、「写真界の芥川賞」ともいわれる木村伊兵衛写真賞を受賞