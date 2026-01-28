【モデルプレス＝2026/01/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月27日、自身のInstagramを更新。簡単な作り置き料理のレシピを公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「家庭的で素敵」合わせダレに浸かった大根と大葉の浅漬け◆渡辺美奈代、大根で簡単作り置きレシピ公開渡辺は「Minayoごはん〜作り置き〜大根と大葉の浅漬け」と記し、調理工程をリール動画で紹介。大根の皮を剥いて薄くスライス、めんつ