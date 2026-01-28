大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が２８日、都内でＧ１馬・パンジャタワーの馬主・深澤朝房氏から「三つぞろい」の化粧まわしを贈られた。９本目の「三つぞろい」で「すごいかっこいい化粧まわしをいただいた。つけるのが楽しみ」と胸を躍らせた。「この化粧まわしつけてパワーもらって、優勝を何回も出来るように頑張ります」と意気込んだ。現役時代から交流のある師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「非常に運の強い方