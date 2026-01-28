ＴＣＫ特別区競馬組合（大井競馬場）は１月２８日、２０２６年ドバイ・ワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）に同競馬場所属馬が３頭予備登録したと発表した。メインのドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）には昨年、韓国で行われたコリアＣ・Ｇ３を制し、年末の東京大賞典・Ｇ１を制覇したディクテオン（セン８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）がエントリーした。荒山勝徳厩舎から