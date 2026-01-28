28日朝、福岡県内では事故が相次ぎ、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。 警察によりますと、28日午前6時すぎ、福岡県太宰府市水城の県道で、道路を歩いて横断していた男性が、直進してきた乗用車にはねられました。 男性は、衝突のはずみで道路の4メートルほど下を流れる水路に転落し、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 死亡したのは、近くに住む会社員の多田良弘さん（63）です。車を運