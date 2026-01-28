ウォルト・ディズニー・ジャパンが2025年12月5日より公開している映画『ズートピア2』が、国内動員数1,000万人を突破しました。ウォルト・ディズニー・ジャパン『ズートピア2』は、動物たちが人間のように暮らす楽園「ズートピア」を舞台にした人気シリーズの最新作。公開から8週目を迎えてもなおランキング1位を独走し続ける、この作品の記録的なヒット状況をお伝えします。 ディズニー映画『ズートピア2』 公開