様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、 人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のデザインが施された「救急ばんそうこう」が登場。「おぱんちゅうさぎ」の形をしたユニークなダイカットタイプと、 日常使いしやすいスタンダードなMサイズの2種類が展開されています。怪我をした際の不安な気持ちを 「おぱんちゅうさぎ」の健気で愛らしい表情が和らげてく