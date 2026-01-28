Disney+（ディズニープラス）で、マーベル・ドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』のシーズン2を、2026年3月25日より配信開始し！昼は弁護士、夜はヒーローという二つの顔を持つ男の戦いを描く、マーベル屈指のダークでハードな衝撃作。世界中に衝撃を与えた前作に続き、さらなるバイオレンスと混沌が渦巻くシーズン2の配信日決定に加え、予告編と場面写真が解禁されました。 ディズニープラス『デアデビル：ボーン