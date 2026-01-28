女優の稲垣来泉さんが、雑誌「B.L.T.」3月号(1月28日発売)より新連載「くるみのる」をスタートさせました。【写真を見る】【 稲垣来泉 】 「B.L.T.」３⽉号から新連載スタート「私⾃⾝の成⻑も感じることができる連載になる」「私もワクワクしています！」今月、15歳になった稲垣さんは、4歳から役者としての人生を歩み始め、すでに10年以上のキャリアを持ちます。チャーミングで天真爛漫な演技が視聴者