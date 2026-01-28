女子ダブルス準々決勝で言葉を交わす穂積絵莉（左）と呉芳嫺＝28日、メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第11日は28日、メルボルンで準々決勝が行われ、女子ダブルスの穂積絵莉（日本住宅ローン）呉芳嫺（台湾）組はエリーズ・メルテンス（ベルギー）張帥（中国）組に6―4、4―6、3―6で敗れた。柴原瑛菜（橋本総業）とロシア出身のベラ・ズボナレワのペアはキンバリー・ビレル、タリア・ギブソン組（