ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が28日、オンラインでの合同取材に応じた。ドラフト後の取材対応は初めてで、指名について「光栄」と言いながらも、「まずは今季を戦い通してから進路を選択していく」と進路は未定と強調。「長い時間をかけてでも卒業したい」とスタンフォード大卒業へのこだわりも改めて口にした。佐々木は大学1年目の昨季、52試合の出場で打率.269、7本