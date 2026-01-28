冬の味覚といえば「カニ」である。海のエキスを取り込んだ芳醇で濃厚な味わいは多くの人々を魅了し、剥き身や鍋物が美味しいのはもちろん、ビールや日本酒などとの相性も抜群だ。とりわけ2025年はズワイガニの資源量が過去10年間で最多水準となり、例年以上にカニが存在感を示しているのではないか（参照：水産研究・教育機構『令和7（2025）年度ズワイガニ日本海系群A海域の資源評価』18ページ）。一方、このカニで「失敗した〜！