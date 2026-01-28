モーター大手のニデックは２８日、内部管理体制を巡る改善計画書を東京証券取引所に提出した。昨年以降相次いで発覚した不適切な会計処理について、創業者の永守重信氏の下で、株価至上主義や目標未達を許容しない企業風土、永守氏の意向を優先する風土などに原因があったと分析し、企業風土改革を推進する組織を新たに設けて、ガバナンス（企業統治）の改善を進めるとした。岸田光哉社長をトップとする社内の再生委員会が、役