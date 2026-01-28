世界平和統一家庭連合、旧統一教会から高級ブランド品を不正に受け取った罪などに問われていた韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏に対し、裁判所は28日、懲役1年8か月の実刑判決を言い渡しました。金夫人は2022年、旧統一教会からおよそ850万円相当の高級ブランドのバッグなどを受け取った見返りに、教団の事業が政府の援助を受けられるよう働きかけたなどとして、あっせん収賄などの罪に問われていました。28日午後2時すぎから始