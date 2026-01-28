演歌歌手松尾雄史（34）が28日、都内で新曲「わたし」の発表会ライブを開いた。カップリングの「運命の扉を」「いいさ諫早」など全9曲を熱唱した。作詞・作曲でプロデュースを担当した、シンガー・ソングライターのレーモンド松屋（75）も応援に駆け付けた。2012年（平24）の「くちなし慕情」でのデビュー以来、恩師で「箱根八里の半次郎」「鳥取砂丘」などで知られる作曲家水森英夫氏（76）の歌を歌ってきた。松尾は「夕べは眠れ