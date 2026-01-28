先日の記録的な大雪によって、ＪＲでは除雪作業のため、１月２８日と２９日の２日間、午後９時以降に札幌駅を発着する列車を運休します。帰宅の足に大きな影響が出そうです。（ＪＲ北海道島村昭志常務）「今晩とあすの晩、２１時以降札幌駅を発着する列車を運休して、除雪の時間をしっかり確保して、遅延・運休が発生しないような状況に戻したい」ＪＲ北海道は２８日と２９日の２日間、午後９時以降に札幌を発着するすべての列車