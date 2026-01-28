能登半島地震で工場が被災した石川県七尾市の食品加工メーカー「スギヨ」が、ブルワリーとタッグを組んで、名物のカニカマに合う専用のビールを開発し、販路開拓に乗り出します。カニカマ専用のビール「KANIKAMAALE（カニカマエール）」です。27日、石川県七尾市内の飲食店で関係者らに披露されました。能登半島地震で工場に大きな被害を受けた「スギヨ」と、能登島でクラフトビールを醸造する「金澤ブルワリー」の2社が共同開発し