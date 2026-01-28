２０２４年の兵庫県知事選の街頭演説で、ウソの内容を発言し名誉を傷つけられたとして、兵庫県議会の丸尾牧議員（６１）がＮＨＫ党党首・立花孝志氏（５８）に損害賠償を求めていた裁判。神戸地裁尼崎支部は１月２８日、立花氏に対し３３０万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。訴状によると「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首は、２０２４年に立候補した兵庫県知事選の街頭演説で、“県議会の丸尾牧議員が、斎藤