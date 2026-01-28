2025年のドラフトでプロ野球のソフトバンクからドラフト1位で指名された佐々木麟太郎選手が28日、今後について語りました。日本の花巻東高校出身で卒業後、アメリカのスタンフォード大学へ留学し現在2年生の佐々木選手。NPBのドラフトで指名があったことについて佐々木選手は「ドラフト指名にあったことはすごく光栄なことで、私の小さい頃のひとつ大きな目標でした。想定外なところがあり、驚きの部分もありましたが指名には光栄