1月27日に就任したNHKの山名啓雄新副会長（59）が28日、都内の同局で就任会見を行った。井上樹彦新会長（68）の後任として就任。メディア総局長も引き続き務める。「しっかり会長を支えていくよう尽力していきたい」とし、急速に進むメディア業界の変化の中で「昨年は放送100年の節目でしたが、次の100年に向けて質の高いコンテンツを安定的に生み出せるよう、NHKがあって良かった、必要だと思ってもらえるように存在感を一層高め