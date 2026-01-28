吉本新喜劇の間寛平ＧＭと座員の末成映薫が２８日、「第四十八回吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席した。末成は２月２３日に開催する「映薫とやすえのラッハーンで脳みそチューチューシちゃうぞ♡みたいなディナショーｐａｒｔ９」（リーガロイヤルホテル大阪）の告知のために登場した。告知の際、末成が来年８０歳になると明かすと寛平ＧＭは「８０歳。僕より４歳上やんか。今までずっと（年齢を）ごまかしてたん。同