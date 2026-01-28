結婚相談所で婚活している人は、相手のどこを見ているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「年収や年齢、見た目などで結婚相手を選ぶ人は少なくないが、まったく別のところを見ている人もいる。私の結婚相談所に通っていたバツイチの50代女性は、“とある出来事”がきっかけとなって、お見合いしたなかでもっとも年収が低い男性と結婚した」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談