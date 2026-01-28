クリスピー・クリーム・ドーナツといえば、2006年の日本上陸直後には新宿サザンテラスで大行列ができていたドーナツ店です。当時は全店舗で購入のため列に並んでいる人に看板商品の「オリジナル・グレーズド」を1個無料で配布していました。残念ながらそのサービスは2010年頃に終了。現在は行っていません……が、実は店舗やタイミングによっては「オリジナル・グレーズド」を無料でもらうことができる裏技があるのです。○"できた