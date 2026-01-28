1月25日に「ACE・AOI生誕記念公演」と「WHITE SCORPION BASE Live #8」が開催された。WHITE SCORPIONのメンバー2人による合同生誕祭と定期公演という2本立てで行われた本イベント。今回はACEとAOIに、主役であった合同生誕と定期公演の感想、そして2026年への意気込みを語ってもらった。――最初に生誕祭について、振り返るといかがでしょうか？ACE「これまでALLYから始まって、誰かを祝う側として生誕祭を何度か経験してきたので