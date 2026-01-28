日本ケンタッキー･フライド･チキンは、2026年2月4日から『KFCデリバリー』のサービス内容を大幅に改定する。デリバリー専用価格を廃止し、店頭価格と同一の税込価格で販売するほか、最低注文金額の撤廃、注文可能メニューの拡大など、複数の施策を導入する。【すべての画像を見る】主な『KFCデリバリー』メニューの改定後価格はこちら〈デリバリー価格を店頭価格と同一に改定〉今回のリニューアルでは、従来設定されていたデリバリ