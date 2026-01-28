演歌歌手の松尾雄史が２８日、東京・マリーグラン赤坂で「松尾雄史新曲発表ライブ」を行った。この日発売された「わたし」は事務所の先輩であるシンガー・ソングライター・レーモンド松屋が作詞・作曲を担当。これまでの曲とは雰囲気も変わり、アップテンポな曲調になっている。デビュー１３年目にして新境地に踏み出す松尾は「デビュー当時以来に緊張して今日を迎えました」と告白。「新しい僕を見ていただければ。心新た