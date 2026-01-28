なぜ今、YOSHIKI はクラシックを選ぶのかYOSHIKI、メディアアーティスト・落合陽一と生対談 YOSHIKIが自身の公式配信チャンネル「YOSHIKI CHANNEL」で、日本時間1月29日18時より、研究者でメディアアーティストの落合陽一をゲストに迎え、生対談を行うことが決定した。本配信は、1月25日に放送された YOSHIKI CHANNEL の生配信中に、YOSHIKI本人が急遽追加放送を発表したことにより実現したもので、落合陽一氏と