西武の新人合同自主トレが２８日、終了した。最終日はベルーナドームでフリー打撃を行い、ドラフト１位の小島大河捕手（明大）は西口監督、仁志１軍チーフ兼打撃コーチが見守る中、左打席からサク越えを連発した。「自分の振りをしっかりすることを意識してバッティングをしました。立派な球場なので、ここでやりたいという気持ちになります」と声のトーンを上げた。自主トレをケガなく完走し「キャンプへ向けていい状態です」