去年、リーグ連覇と5年ぶりの日本一奪還を果たした福岡ソフトバンクホークス。今シーズンの日本一連覇へ向けて28日、新たなチームスローガンを発表しました。 ホークスの小久保監督が発表したのは。■小久保裕紀 監督「2026年、福岡ソフトバンクホークスのスローガンは『全新（ぜんしん）』です。」ホークスの今年のスローガンは「全て」「新しく」と書く「全新」