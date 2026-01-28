杉咲花が主演を務める『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系、水曜よる10時〜）が、物議を醸しています。初回から、コインランドリーで出会った美容師・ゆきお（成田凌）とその日のうちに交際を開始。さらに1年後には、ゆきおという彼氏がいながら小説家の山田線（内堀太郎）とホテルへ向かう――。そんな主人公・文菜（杉咲花）のスピーディかつ奔放な“魔性”ぶりに、SNSでは「共感できない」「目が離せない」と賛否が激