「ボンボンドロップのせいで店が機能していません」そんな悲鳴のような匿名投稿が1月中旬、SNSで注目を集めた。「ボンボンドロップシール」（通称：ボンドロ）は、ぷっくりとした立体感と、つやのある質感が特徴のシール。現在、女児を中心に爆発的な人気となっている。投稿は店舗関係者のものとみられ、「もういい加減にしてほしい」と切実な思いを吐露。入荷や発売時期を尋ねる電話が鳴りやまず、通常業務に支障が出ているという