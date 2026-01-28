高市早苗首相が1月23日に衆院を解散し、1月27日公示・2月8日投開票の衆院選がスタートした。今回の衆院選は解散から投開票までが戦後最短の16日間という異例の短期決戦で行われる。【写真を見る】「もうほとんど反応ない…」秘書に髪を整えてもらう、うつろな目をした菅義偉氏。一瞬遅れて拳を突き上げる姿衆院選に際し、耳目を集める動きを仕掛けたのは立憲民主党と公明党だ。両党は高市氏が1月解散に踏み切ると察知するや否