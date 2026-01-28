28日午前、東京・江東区でダンプカーが81歳の女性をはね逃走する死亡ひき逃げ事件がありました。警視庁は、ダンプカーの運転手の男の身柄を確保していて、容疑が固まり次第、逮捕する方針です。警視庁によりますと、28日午前8時すぎ、江東区越中島の交差点で「歩行者とダンプの事故」と目撃者から110番通報がありました。交差点に進入したダンプカーが左折する際に、横断歩道を歩いていた岸田恵子さんをはね、そのまま逃走したとい