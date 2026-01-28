横浜市議会の本会議で答弁する山中竹春市長＝28日、横浜市役所山中竹春市長が市職員から暴言やパワーハラスメントを疑われる行為を告発されたことを受け、横浜市議会は28日の本会議で、市に対し、専門性を持つ第三者的な組織の調査を求める決議を全会一致で可決した。決議は、山中氏の疑惑が払拭されておらず「市政に対する深刻な不信感を生じさせている」と指摘。真相究明に向け、公正、中立な組織が調査し、進捗や結果を市議