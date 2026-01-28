ロッテの角中勝也外野手が２８日、インスタグラムを更新。妻との結婚記念日を報告した。角中は指輪をはめたふたりの手と、寿司店で撮影した妻との写真を添え「先日に１０回目かの結婚記念日。たぶん仲良くやってます…すしも美味かった！！」とつづった。この投稿にコメント欄には「家族を大事にする角さん素敵です」、「良いお写真」、「今季も気合満点のプレー、期待してます」などの声が寄せられている。角中はロッテ一