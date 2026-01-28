フリーアナウンサーの森千晴（26）が28日に自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を披露した。「浅田美代子さん、賀来千香子さん、みりちゃむさんに来ていただきました皆さんのねこちゃんわんちゃん愛を聞いてるだけで楽しい番組」とコメントし、自身が司会を務めるBS朝日「ネコいぬワイドショー」（金曜午後10時）出演時の衣装姿を投稿した。森アナは髪を猫耳風にセットし、グレーのワンピースや、赤いニットを着用し